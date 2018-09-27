Абдалла II посетовал на неясность плана Трампа по палестино-израильскому урегулированию

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Стремление президента США Дональда Трампа вести диалог исключительно с Израилем, а не с Палестиной, а также неясность американского плана устранения разногласий между израильтянами и палестинцами затрудняют процесс ближневосточного урегулирования. Об этом заявил король Иордании Абдалла II в переданном в среду интервью американскому телеканалу Fox News.

"Президент [Трамп] с первых дней был привержен делу достижения справедливого и сбалансированного соглашения для израильтян и палестинцев с целью продвинуть процесс вперед. Мы были не слишком уверены в том, в чем именно состоит его план, и это является частью проблемы", - пояснил Абдалла II.

Король Иордании выразил обеспокоенность по поводу трансформации идеи достижения урегулирования на основе сосуществования двух государств к принципу одного государства. "Это будет бедствием для всех нас в регионе, включая Израиль. Если изъять из перечня обсуждаемых тем большую часть вопросов, касающихся окончательного статуса [Иерусалима], то легко понять разочарование палестинцев", - признал Абдалла II

По его мнению, данное обстоятельство заставляет задуматься, каким образом теперь следует вести процесс выработки мер укрепления взаимного доверия между Палестиной и Соединенными Штатами. "В настоящий момент американцы говорят с одной стороной, но не общаются с другой, а это обуславливает тупик на переговорах", - резюмировал он.

Ранее президент США на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта в течение двух-четырех месяцев.

В начале сентября стало известно, что США, продвигающие свой план ближневосточного урегулирования, предложили палестинцам создать конфедерацию с Иорданией. Об этом президент Палестины Махмуд Аббас рассказал представителям НПО еврейского государства, с которыми встречался 2 сентября в Рамалле.

Действия Ирана на Ближнем Востоке

По мнению короля Иордании, Иран не оказывает никакой помощи странам, заинтересованным в решении конфликтов в ближневосточном регионе.

По его словам, Иран проявляет активность во многих ближневосточных странах. Абдалла II утверждал, что наблюдает "иранский почерк" в таких странах, как Ирак, Ливан, Йемен, Сирия.

"Мы все понимаем, что Иран не помогает никому [на Ближнем Востоке]", - заявил король Иордании. По его версии, Тегеран "занимается вредительством" и продолжит так поступать в дальнейшем. Как считает глава Иордании, Иран "хочет быть как можно ближе к Средиземному морю" и будет "предпринимать все усилия", чтобы достичь этого.

Отвечая на вопрос, есть ли способ достичь в Сирии политического урегулирования, король заявил, что Иордания стремится к тому, чтобы это произошло. Абдалла II также напомнил о созданной на юге Сирии зоне деэскалации, работу которой обеспечивают РФ, Иордания и США. При этом он упрекнул американские власти в том, что их политика в отношении Сирии нередко меняется, что слегка "сбивает с толку" Иорданию.