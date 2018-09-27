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Генассамблея ООН - 2018

СМИ: главы МИД Японии и КНДР провели короткую встречу на полях сессии Генассамблеи ООН

По сведениям телеканала NHK, встреча продолжалась около 20 минут

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Таро Коно провел в среду короткую встречу со своим северокорейским коллегой Ли Ён Хо в Нью-Йорке, где они находятся для участия в мероприятиях по линии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, встреча продолжалась около 20 минут. Более подробная информация не приводится. Коно отказался отвечать на вопросы японских журналистов о содержании переговоров.

Токио в последнее время активно выступает за расширение контактов с Пхеньяном, рассматривая их как возможность добиться прогресса в решении проблемы похищений японских граждан северокорейской разведкой. В частности, летом этого года на полях международной конференции "Улан-Баторский диалог", посвященной безопасности в Северо-Восточной Азии, состоялась неформальная встреча представителей Японии и КНДР. Кроме того, премьер-министр Японии Синдзо Абэ неоднократно заявлял о готовности провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Тема похищений японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух стран, которые не поддерживают официальные дипломатические связи. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

Теги
ЯпонияКНДРКим Чен ЫнАбэ, СиндзоКоно, ТароГенассамблея ООН - 2018
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