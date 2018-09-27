Гутерриш на встрече с Порошенко заявил о поддержке суверенитета Украины

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил о приверженности целостности и суверенитету Украины. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ООН.

"Генеральный секретарь и президент обсудили последнее развитие событий, касающихся конфликта на востоке Украины", - отмечается в сообщении. Генсек и Порошенко также "обменялись мнениями по вопросу прав человека и связанным с этим темам".

"Генсек отметил, что ценит сотрудничество между Украиной и ООН, и подчеркнул приверженность организации суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - указали в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко передал генеральному секретарю ООН ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако в пресс-релизе всемирной организации такой информации нет.