{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Гутерриш на встрече с Порошенко заявил о поддержке суверенитета Украины

Генсек ООН и президент обсудили последнее развитие событий, касающихся конфликта на востоке Украины

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил о приверженности целостности и суверенитету Украины. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ООН.

"Генеральный секретарь и президент обсудили последнее развитие событий, касающихся конфликта на востоке Украины", - отмечается в сообщении. Генсек и Порошенко также "обменялись мнениями по вопросу прав человека и связанным с этим темам".

"Генсек отметил, что ценит сотрудничество между Украиной и ООН, и подчеркнул приверженность организации суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - указали в пресс-службе.

Ранее пресс-секретарь главы украинского государства Святослав Цеголко сообщил, что Порошенко передал генеральному секретарю ООН ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако в пресс-релизе всемирной организации такой информации нет.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеГутерриш, Антониу
Токио начал проверку отдаленных необитаемых островов, которые могут стать объектом захвата
Японское правительство также опасается покупки пограничных частных островов иностранцами, что может сказаться на определении границ территориальных вод
Читать полностью