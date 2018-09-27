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Премьер Малайзии считает, что решения Трампа в Азии далеки от реальности

Махатхир Мохамад отметил непоследовательность действий американского президента

ТАСС, 27 сентября. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает, что президент США Дональд Трамп мало знает об Азии и принимает решения, далекие от реальности. Такое мнение глава правительства высказал на встрече с экспертами в сфере международной политики в Нью-Йорке, пишет в четверг газета The Star.

"У меня складывается впечатление, что Трамп мало знает о происходящем в Азии, поэтому все его решения никак не связаны с реальностью", - сказал Махатхир.

"Очень трудно определить, что он хочет в конечном итоге, потому что он постоянно меняет свои решения. Например, встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном: в начале говорил, что готов, потом отменяет, но в итоге все равно встречается", - напомнил премьер.

По его мнению, "развязанная Трампом торговая война вряд ли способна вновь сделать Америку великой, о чем постоянно говорит президент США". "Добиться этой цели можно совершенно другими способами", - отметил Махатхир.

Что касается экономического противостояния с КНР, премьер подчеркнул, что Вашингтону "будет сложно, история Китая насчитывает более 4 тыс. лет".

Теги
СШАМалайзияКНДРКитайКим Чен ЫнТрамп, ДональдМахатхир Мохамад
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