В Индии состоялось испытание ракеты воздушного базирования "Астра"

ТАСС, 27 сентября. Успешное испытание ракеты собственной разработки класса воздух-воздух "Астра" состоялось в Индии. Как сообщило в четверг агентство "Синьхуа", пуски прошли у побережья восточного штата Одиша.

Ракета была запущена с многоцелевого истребителя Су-30 и с большой точностью поразила воздушную маневрирующую цель, цитирует агентство заявление министерства обороны Индии. "Испытания проводились в рамках подготовки к поступлению ракеты на вооружение военно-воздушных сил, их цель была достигнута", - подчеркнуло оборонное ведомство.

"Астра" - первая индийская ракета "воздух-воздух", созданная Организацией оборонных исследований и разработок (DRDO). Она оснащена инерциальной системой управления и наведения, может поражать цели на удалении от 20 до 80 км.