Армения готова увеличить объемы гуманитарной помощи Сирии

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Армения обеспокоена ситуацией в Сирии и готова увеличить объемы гуманитарной помощи этой стране. Об этом в Нью-Йорке в ходе встречи со специальным представителем генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян, сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Собеседники обстоятельно обсудили ситуацию в Сирии, обменялись мнениями о гуманитарном кризисе в этой стране и путях его преодоления. Мнацаканян подчеркнул, что Армения неоднократно выражала обеспокоенность в связи с ситуацией в Сирии и вопросами безопасности армянской общины в республике. Глава МИД также отметил, что Армения готова расширить гуманитарную миссию в Сирии для решения проблем местной армянской общины", - говорится в релизе МИД страны.

Ранее пресс-секретарь минобороны Арцрун Ованнисян сообщил ТАСС, что Армения собирается отправить гуманитарную помощь и гражданских специалистов в Сирию. По его словам, армянская гуманитарная миссия в Сирии является результатом договоренности двух стран.

Армения неоднократно отправляла гуманитарную помощь в Сирию, где проживают тысячи этнических армян.