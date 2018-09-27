{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing в Донецкой области

Австралия признала промежуточные результаты расследования ССГ по Boeing

Глава австралийского МИД Марис Пейн подтвердила безусловную поддержку независимого расследования, проводимого Совместной следственной группой
© Михаил Почуев/ТАСС

ТАСС, 27 сентября. Австралия подтверждает, что признает промежуточные результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского Boeing над восточной Украиной в июле 2014 года. Об этом в четверг заявила в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Марис Пейн после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии.

На эту тему
МО РФ определило номер сбившей MH17 ракеты. По данным ведомства, она принадлежала Украине

"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", - приводит газета The Australian заявление главы австралийского дипломатического ведомства после встречи с коллегами из стран, входящих в ССГ.

По ее словам, "коллеги по ССГ ... подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".

Ранее с алогичным заявлением в Нью-Йорке выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН он сказал, что ССГ "привела убедительные свидетельства" по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер, и подчеркнул решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.

Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек. В мае ССГ распространила доклад с утверждениями о том, что ракета, поразившая малайзийский Boeing, могла быть доставлена из российской воинской части. Россия отвергает эти утверждения. В этом месяце Минобороны РФ сообщило, что ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать, она была отправлена на Украину еще в 1986 году и после этого на территорию РФ Украиной не возвращалась.

Теги
Рютте, МаркАвстралияБельгияУкраинаМалайзияНидерландыРоссияКрушение Boeing в Донецкой области
МИД КНР назвал клеветой заявления о вмешательстве Китая в избирательный процесс в США
Представитель ведомства Гэн Шуан подчеркнул, что дипломатической традицией КНР является принцип невмешательства во внутренние дела других стран
Читать полностью