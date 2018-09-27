Австралия признала промежуточные результаты расследования ССГ по Boeing

ТАСС, 27 сентября. Австралия подтверждает, что признает промежуточные результаты проведенного Совместной следственной группой (ССГ) расследования причин крушения малайзийского Boeing над восточной Украиной в июле 2014 года. Об этом в четверг заявила в Нью-Йорке министр иностранных дел страны Марис Пейн после встречи и обсуждения вопроса с главами МИД Нидерландов, Украины, Малайзии и Бельгии.
"Я подтверждаю нашу безусловную поддержку независимого расследования, проводимого ССГ. Мы выражаем сожаление, что Россия не принимает фактические свидетельства, приведенные ССГ на сегодняшний день, и вновь заявляем, что Австралия полностью доверяет беспристрастности, независимости и профессионализму ССГ и ее выводам", - приводит газета The Australian заявление главы австралийского дипломатического ведомства после встречи с коллегами из стран, входящих в ССГ.
По ее словам, "коллеги по ССГ ... подтвердили обязательства по установлению правды о том, кто стоит за сбитым рейсом МН17 и привлечению виновных к ответственности".
Ранее с алогичным заявлением в Нью-Йорке выступил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В ходе общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи ООН он сказал, что ССГ "привела убедительные свидетельства" по поводу того, кому принадлежала установка, ракетой которой был сбит авиалайнер, и подчеркнул решимость заинтересованных сторон в том, чтобы установить правду о трагедии.
Boeing-777 малайзийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек. В мае ССГ распространила доклад с утверждениями о том, что ракета, поразившая малайзийский Boeing, могла быть доставлена из российской воинской части. Россия отвергает эти утверждения. В этом месяце Минобороны РФ сообщило, что ракету, сбившую самолет, удалось идентифицировать, она была отправлена на Украину еще в 1986 году и после этого на территорию РФ Украиной не возвращалась.