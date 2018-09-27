Киевский завод отказывал военным в ремонте "взрывоопасных" минометов "Молот"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Киевский завод "Маяк" концерна "Укроборонпром" отказывал военным частям в ремонте и гарантийном обслуживании минометов "Молот", инциденты с которыми регулярно происходят в армии. Об этом сообщил в четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в ходе заседания оборонного комитета Верховной рады.

"В течение пяти лет со дня поставки завод "Маяк" взял на себя обязательство проводить гарантийное обслуживание и ремонт минометов, если дефекты возникли не в результате нарушения правил эксплуатации и хранения продукции. По предварительным данным следствия, никакого гарантийного обслуживания, а тем более ремонта, "Маяк" в войсках не проводил", - сказал прокурор.

Он добавил, что прокуратура ожидает информацию по поводу получения отказов в ремонте от воинских частей, на вооружении которых состоял "Молот". По информации Луценко, миномет приняли в эксплуатацию в ноябре 2015 года после прохождения успешных ведомственных испытаний.

Опасный миномет

Луценко сообщил также, что с 2016 года в Вооруженных силах Украины произошло 13 случаев разрыва минометов, из них 9 - "Молоты". В этой связи он предложил поручить Министерству обороны сделать полную ревизию всех минометов "Молот", а также провести их гарантийное обслуживание.

Последний инцидент с "Молотом" произошел 25 сентября, когда в результате взрыва миномета травмы получили двое военных. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих". В штабе "операции объединенных сил" тогда заявили, что, по предварительным выводам, причиной разрыва мины стала неправильная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил ее хранения.

До этого чрезвычайные происшествия с минометом отмечались также на полигоне "Широкий лан" в Николаевской области и в зоне силовой операции в Донбассе. Однако, несмотря на все эти факты, директор госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что сейчас на Украине нет альтернативы "Молотам" и они и далее будут использоваться.

А в начале июля на полигоне в Ровенской области при взрыве такого же типа миномета погибли три бойца Вооруженных сил Украины, а девять человек получили ранения. После случившегося президент Украины Петр Порошенко распорядился до завершения расследования с причинами трагедии на ровенском полигоне запретить применение этих минометов.

По словам генпрокурора, следствие по инциденту на Ровенском полигоне, а также недавнего разрыва миномета в Луганской области, продолжается. Тем не менее, подчеркнул он, уже очевидно, что было "грубое нарушение всех правил безопасности и соответствующих нормативных документов", которые привели к инциденту в Ровенской области. "Во время отработки следственных версий установлено, что интервал между минометами составлял 5-10 м вместо положенных 20-40 м. Подтвержден также факт двойного заряда вследствие несрабатывания предохранителей, вылета первой мины не было из-за несрабатывания спускового механизма", - пояснил Луценко.

У следствия, по его словам, есть несколько версий, "в том числе человеческий фактор, некачественные боеприпасы, неудовлетворительное техническое состояние минометов". "Конечно, мы изучим данные экспертизы и также дадим оценку вероятным недостаткам "Молота", - добавил он.

О "Молоте"

Задачу по разработке украинского миномета калибра 120 мм министерство обороны страны поставило еще в 2015 году. При этом за основу для разработки миномета, который впоследствии назвали "Молот", взяли советский миномет 2Б11.

Первый опытный экземпляр изготовили в конце августа 2015 года. Его стоимость составила 480 тыс. гривен (около $17 тыс.). Производство миномета лоббировал депутат от фракции "Народный фронт" в Верховной раде, председатель парламентского комитета по обороне Сергей Пашинский.