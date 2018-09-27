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В Израиле заявили о готовности возобновить работу КПП на границе с Сирией

Глава израильского минобороны Авигдор Либерман отметил, что "с технической стороны все готово"

ТАСС, 27 сентября. Израиль готов возобновить работу контрольно-пропускного пункта "Кунейтра" на линии разделения с Сирией, заявил министр обороны еврейского государства Авигдор Либерман в ходе своей поездки на Голанские высоты.

"Мы готовы открыть КПП на прежнем месте. С технической стороны все готово", - цитирует газета The Jerusalem Post заявление Либермана.

Принадлежащие Сирии Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (израильский парламент) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана незаконной в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

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