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Генассамблея ООН - 2018

Президент Ирана: США ничего не добились на Генассамблее ООН

Хасан Роухани считает, что в рамках Генеральной ассамблеи была продемонстрирована изоляция Вашингтона

ТАСС, 27 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в четверг, что Соединенные Штаты ничего не добились на Генассамблее ООН.

"В этом году американцы ничего не добились на Генассамблее ООН", - цитирует агентство IRNA Роухани. По его мнению, "главным [что было продемонстрировано] на Генассамблее стали правота Исламской Республики Иран и беспрецедентная изоляция США".

Президент отметил, что "в ходе поездки в Нью-Йорк он провел 17 встреч с ведущими политиками, включая глав государств и представителей международных организаций". "Во время переговоров с лидерами стран мы обсуждали двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и ядерную сделку, а также экономические вопросы", - сказал он.

Роухани находился в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 18 сентября. Ранее президент отмечал, что задачей его участия в форуме является разъяснение миру регионального и мирового внешнеполитического курса Ирана.

Теги
СШАИранРоухани, ХасанГенассамблея ООН - 2018
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