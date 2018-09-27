Президент Ирана: США ничего не добились на Генассамблее ООН

ТАСС, 27 сентября. Президент Ирана Хасан Роухани заявил в четверг, что Соединенные Штаты ничего не добились на Генассамблее ООН.
"В этом году американцы ничего не добились на Генассамблее ООН", - цитирует агентство IRNA Роухани. По его мнению, "главным [что было продемонстрировано] на Генассамблее стали правота Исламской Республики Иран и беспрецедентная изоляция США".
Президент отметил, что "в ходе поездки в Нью-Йорк он провел 17 встреч с ведущими политиками, включая глав государств и представителей международных организаций". "Во время переговоров с лидерами стран мы обсуждали двустороннее сотрудничество, ситуацию в регионе и ядерную сделку, а также экономические вопросы", - сказал он.
Роухани находился в Нью-Йорке для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, которая открылась 18 сентября. Ранее президент отмечал, что задачей его участия в форуме является разъяснение миру регионального и мирового внешнеполитического курса Ирана.