Один из рассматривающих апелляцию Караджича судей международного трибунала взял самоотвод

ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Судья Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) Теодор Мерон, входящий в коллегию по рассмотрению апелляции бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича, взял самоотвод. Об этом свидетельствует распространенное в четверг решение самого судьи.
"Я устраняюсь в интересах правосудия, чтобы не позволить процедуре по отводу воспрепятствовать прогрессу по рассмотрению апелляции", - отметил Мерон. В коллегию по рассмотрению апелляции входит пять судей. С самоотводом Мерона МОМУТ теперь должен назначить нового судью ему на замену.
В среду адвокат Питер Робинсон, представляющий интересы Караджича, обратился в МОМУТ с требованием отвода Мерона по причине пристрастности, поскольку судья принимал участие в вынесении обвинительных приговоров в отношении подчиненных бывшего лидера боснийских сербов.
Ранее МОМУТ по причинам пристрастности принял решение об отводе трех судей, рассматривающих апелляцию бывшего командующего сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младича.
Бывший лидер боснийских сербов, в течение 13 лет скрывавшийся от международного правосудия, был арестован спецслужбами Сербии в пригороде Белграда в июле 2008 года. Судебный процесс над ним начался в Международном трибунале по бывшей Югославии (МТБЮ) 26 октября 2009 года. В марте 2016 года инстанция приговорила Караджича к 40 годам заключения, признав виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде в Сребренице.
Рассмотрением апелляции занимается МОМУТ, созданный по решению Совета Безопасности ООН для завершения работы, начатой МТБЮ (закрылся 31 декабря 2017 года) и Международным уголовным трибуналом по Руанде (закрылся 31 декабря 2015 года). В апреле этого года в Гааге прошли апелляционные слушания по делу Караджича, в ходе которых обвинение потребовало для бывшего лидера боснийских сербов пожизненного тюремного заключения, а защита призвала судей направить дело на пересмотр или оправдать политика.