Главы МИД "пятерки" СБ ООН провели рабочий завтрак перед встречей по КНДР

Посол Венесуэлы считает, что тема ВТС вышла на первый план в отношениях с Россией

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса также назвал вопросы обороны и защиты приоритетными для Венесуэлы в связи с угрозами со стороны США

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