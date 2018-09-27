Главы МИД "пятерки" СБ ООН провели рабочий завтрак перед встречей по КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял участие в рабочем завтраке глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН с участием генсека всемирной организации Антониу Гутерриша, сообщает корреспондент ТАСС.
Председательствовал на встрече госсекретарь США Майкл Помпео. Все остальные страны "пятерки" также были представлены на министерском уровне. Встреча прошла утром, перед заседанием Совета Безопасности ООН по Корейскому полуострову, председательствовать на которой так же будет Помпео.
Предстоящая встреча по Корейскому полуострову интересовала и собравшихся на освещение завтрака в нью-йоркском отеле "Лотте Плаза" журналистов. Одна из них попыталась задать вопрос Помпео о том, какое послание Пхеньяну он намерен озвучить на предстоящем заседании Совбеза, однако госсекретарь не стал отвечать.
Министры воздержались от каких-либо открывающих встречу заявлений. После короткой протокольной съемки рабочий завтрак продолжился за закрытыми дверями.