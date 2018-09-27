В Китае заявили, что поставки США оружия на Тайвань наносят ущерб суверенитету страны

ПЕКИН, 27 сентября. /ТАСС/. Поставка администрацией США партии вооружений Тайваню наносит ущерб суверенитету и интересам безопасности Китая. Об этом в четверг на пресс-конференции заявил официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник Жэнь Гоцян.
"Мы уже выразили решительный протест по вопросу продажи США оружия Тайваню. Это вопрос не количества, а качества. Тайвань является частью Китая, и проблема острова затрагивает коренные интересы КНР", - указал он. "Своими действиями США серьезно нарушили принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, вмешались во внутреннюю политику, нанесли ущерб суверенитету Китая и его интересам в сфере безопасности, нанесли серьезный вред отношениям между вооруженными силами Китая и США, а также миру и стабильности в Тайваньском проливе", - указал он.
"Необходимо подчеркнуть, что попытки править Китаем через Тайвань и посредством оружия помешать воссоединению [материка и острова] обречены на провал", - резюмировал официальный представитель минобороны КНР.
В понедельник Соединенные Штаты приняли решение продать Тайваню запчасти для американских истребителей F-16, транспортных самолетов C-130, истребителей F-5, а также истребителей тайваньского производства IDF. В рамках сделки на общую сумму $330 млн Тайвань получит также различное сопутствующее оборудование.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.