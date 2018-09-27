Помпео: у лидеров США и КНДР есть общее понимание путей нормализации отношений двух стран

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, что у президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына есть "общее личное понимание" того, что необходимо для нормализации отношений двух стран.

"У лидеров двух стран есть общее личное понимание того, что необходимо предпринять для изменения отношений между США и КНДР. Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с Северной Кореей в рамках выполнения обязательств, взятых в Сингапуре", - сказал Помпео на открытии заседания Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Корейского полуострова.

Помпео напомнил, что на встрече в Сингапуре лидер КНДР "взял на себя обязательство добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Президент США во вторник перед выступлением на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что подготовка к его новой встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном уже ведется, а на данный момент достигнут значительный прогресс в деле денуклеаризации Корейского полуострова.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не конкретизировались.

Госсекретарь встретился с министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на полях Генеральном Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и обсудил выполнение Вашингтоном и Пхеньяном своих обязательств, закрепленных в совместном заявлении по итогам саммита в Сингапуре, а также подготовку к новому американо- северокорейскому саммиту.

"Вчера [в среду] у меня состоялась очень конструктивная встреча с министром иностранных дел [КНДР] Ли Ён Хо, на которой мы обсуждали, как можно двигаться вперед по всем четырем обязательствам, обозначенным в совместном заявлении [президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына] по итогам саммита в Сингапуре. Мы также обсудили вторую встречу Трампа и Ким Чен Ына", - сказал он.

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти США и КНДР далеко продвинулись в дипломатическом процессе денуклеаризации и надеются на успех, заявил в четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на открытии заседания Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг Корейского полуострова.

"Мы не должны забывать о том, почему смогли продвинуться так далеко [в переговорном процессе]", - сказал Помпео, говоря о саммите двух лидеров и продолжившемся диалоге между странами.

"Президент Трамп дал ясно понять, что если Ким Чен Ын выполнит взятые обязательства, то КНДР и население страны ожидает более радужное будущее. Мы бы хотели, чтобы это время настало как можно скорее", - отметил он.

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Перегрузка на суда КНДР нефтепродуктов в открытом море в нарушение санкций СБ ООН продолжается. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

"Мы продолжаем наблюдать незаконный импорт дополнительных объемов нефтепродуктов, которые перегружаются с корабля на корабль, и это явное нарушение резолюции ООН, - заявил он. - Члены Совета Безопасности ООН должны довести до сведения капитанов кораблей и судовладельцев, что мы следим за происходящим и они обязаны прекратить незаконную деятельность".

Отказ КНДР от денуклеаризации привел бы к усилению ее изоляции и давления на эту страну, заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

"Путь [КНДР] к светлому будущему и процветанию может быть проложен исключительно путем дипломатии и через ядерное разоружение. Любой иной путь, который выберет Северная Корея, неизбежно приведет ко все более усиливающимся изоляции и давлению", - сказал Помпео.