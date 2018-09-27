МИД КНР: денуклеаризация КНДР должна идти вместе с работой над гарантиями мира в регионе

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай полагает, что денуклеаризацию Корейского полуострова необходимо проводить параллельно с процессом формирования мирного механизма. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

"Китай полагает, что наиболее эффективный способ денуклеаризации Корейского полуострова состоит в том, чтобы этот процесс шел параллельно с построением мирного механизма на полуострове. Эти два процесса взаимно укрепляли бы друг друга", - сказал глава внешнеполитического ведомства Китая.

Как указал министр, денуклеаризация является необходимым условиям для реализации прочного мира на полуострове. "Это необходимо сделать для поддержания международного режима ядерного нераспространения", - добавил он.

"Главными игроками в этом процессе являются КНДР и США, но и все другие стороны призваны прилагать соответствующие усилия. Шестисторонние переговоры сыграли важную роль и останутся незаменимой международной платформой", - резюмировал Ван И.