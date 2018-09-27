Совет ООН по правам человека учредил механизм для сбора фактов о нарушениях в Мьянме

ЖЕНЕВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) учредил независимый механизм для сбора и анализа сведений о нарушениях международного права и серьезных преступлениях в Мьянме. Соответствующая резолюция, инициированная Европейским союзом и Организацией Исламская конференция, была принята в четверг в Женеве на 39-й сессии СПЧ.

Из 47 стран - членов СПЧ против резолюции в четверг проголосовали Китай, Бурунди и Филиппины, еще семь государств воздержались.

В документе подчеркивается, что независимый механизм учрежден "для сбора, сохранения и анализа свидетельств о наиболее серьезных международных преступлениях и нарушениях международного права, совершенных в Мьянме с 2011 года, и подготовки материалов для содействия независимой уголовной процедуре <...> в национальных, региональных или международных судах". Новая структура должна будет иметь возможность "использовать информацию, собранную Миссией ООН по установлению фактов" (создана по решению СПЧ в марте 2017 года), а также "документировать и проверять информацию", в том числе с выездом на место. О своей работе она должна будет доложить СПЧ в 2019 году на его 42-й сессии, а также Генеральной Ассамблее ООН на ее 74-й сессии.

Ситуация в Мьянме вызвала острые дискуссии на сессии Совета. Миссия ООН в своем 444-страничном докладе высказалась за привлечение к суду высших военных чинов страны за геноцид в отношении мусульманской народности рохинджа в штате Ракхайн. Она, кроме того, предложила правительству продолжать отстранение вооруженных сил от политической жизни Мьянмы. В выступлениях представителей стран Запада на сессии превалировал обвинительный уклон в отношении ответственности властей Мьянмы за ситуацию с рохинджа.

Вместе с тем, российская делегация в своем выступлении на сессии подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкивается современная Мьянма, являются следствием "бесчеловечной колониальной политики Британской империи, заложившей мину замедленного действия семь десятилетий назад". Делегация РФ отметила, что приведенная в докладе Миссии информация "базируется на одной категории источников и вряд ли может считаться полностью объективной". Она расценила как "сомнительное и априори бесполезное" предложение Миссии учредить механизм по установлению фактов и сбору доказательств по аналогии с тем, который был создан Генассамблеей ООН в отношении Сирии. Представитель России, выступивший на сессии, отметил "готовность властей Мьянмы предпринять активные усилия в целях недопущения нарушений прав человека и полного соблюдения международных обязательств в этой сфере".

Россия в настоящее время не является членом СПЧ и не участвует в голосовании, однако она активно участвует в работе Совета.

Ситуация в штате Ракхайн

Боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" 25 августа прошлого года напали на 30 опорных пунктов полиции в штате Ракхайн на юго-западе Мьянмы. Силы безопасности начали в регионе силовую операцию. Согласно официальным данным, в столкновениях погибли свыше 400 человек, однако, по данным международной организации "Врачи без границ", лишь за первый месяц столкновений в регионе жертвами насильственных действий стали 6,7 тыс. человек. Более 700 тысяч рохинджа бежали в Бангладеш.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш и не признают их право на гражданство, несмотря на то, что многие представители этой народности долгие годы живут на территории страны. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами.