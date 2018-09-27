Глава МИД КНР призвал СБ ООН рассмотреть ослабление санкционного режима в отношении КНДР

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Китай полагает, что Совету Безопасности ООН необходимо рассмотреть возможность ослабления действующего в отношении КНДР санкционного режима в свете позитивной динамики на Корейском полуострове. Об этом заявил член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.

"В резолюциях СБ ООН есть положения о том, что Совбез будет готов изменить санкционные меры в свете выполнения требований, предъявленных к КНДР. Ввиду позитивной динамики в отношениях между корейскими государствами, между КНДР и США, а также действий и заявлений КНДР относительно денуклеаризации Китай считает, что СБ ООН призван рассмотреть вопрос о том, чтобы задействовать указанное выше положение, чтобы тем самым поощрить КНДР и другие стороны к денуклеаризации", - указал он.

"Китай твердо считает, что оказание давления не является самоцелью. Санкции и политическое урегулирование важны в равной степени. В соответствии с резолюциями СБ ООН эти процессы должны проходить параллельно, а не выборочным или частичным образом", - резюмировал глава внешнеполитического ведомства Китая.