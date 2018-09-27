Нетаньяху заявил, что у Ирана есть хранилище ядерных материалов

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что в иранской столице есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.
"На тайном складе в Тегеране хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, всего 300 тонн материалов, - сказал глава правительства в четверг на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. - Я призываю МАГАТЭ провести немедленные инспекции этого объекта".
Израиль продолжит действовать против Ирана в других районах, заявил премьер. "Израиль не позволит иранскому режиму, который призывает к уничтожению Израиля, получить ядерное оружие - ни сейчас, ни через 10 лет, никогда, - сказал он. - Мы продолжим действовать в Сирии, Ливане, Ираке, в любых других местах, в любое время для защиты нашей страны и наших граждан".
Он призвал страны Европы поддержать возобновление санкций США против Ирана. "Научились ли чему-либо европейские лидеры у истории, проснутся ли они когда-либо?", - задался вопросом премьер. "Когда я говорил об этом [опасности ядерного соглашения с Тегераном] три года назад, Израиль был одинок в мире, - продолжил он. - Сегодня я призываю их [лидеров стран Европы] и всех остальных присоединиться к санкциям, к возобновлению санкций США [в отношении Тегерана]".
Нетаньяху вместе с тем отметил позитивное последствие у Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. "У ядерной сделки с Ираном есть одно позитивное последствие: она сблизила Израиль и арабские страны", - сказал он.
Премьер также заявил, что "Израиль надеется на достижение мира, в том числе - с палестинцами". Он добавил, что еврейское государство готово работать с программой урегулирования, которую готовит администрация президента США Дональда Трампа для завершения длящегося десятилетиями палестино-израильского конфликта.