Кандидат на пост президента Ливии заявил, что страна не создаст армию без помощи РФ

ТАСС, 27 сентября. Кандидат на пост президента Ливии Ареф Найед считает, что его страна не сможет создать боеспособную армию без закупок российской военной техники и помощи инструкторов из РФ.

"Многие специалисты ливийской армии прошли подготовку именно в соответствии с советскими и российскими стандартами, много оборудования также закупалось в Советском Союзе, поэтому очень важна в этом отношении роль России, поскольку мы не в состоянии построить свою армию без нее, - заявил политик на пресс-конференции в четверг. - Мы действительно нуждаемся в оборудовании, в обучении наших специалистов, и с этой точки зрения очень важны наши двусторонние отношения с Россией, в частности военно-техническое сотрудничество".

При этом он напомнил, что против Триполи действуют международные санкции, ограничивающие поставки вооружений. По его словам, будущий президент Ливии должен будет добиться снятия санкций ООН и следить за тем, чтобы эта техника не попала в руки повстанцев.

Кандидат в президенты также полагает, что Ливии не требуется помощь армий других стран в борьбе против терроризма. "Я считаю, что Ливия не нуждается в иностранных солдатах для борьбы с терроризмом. Ливийский народ более чем готов сам бороться, мы это уже доказали, победив терроризм в Бенгази, Мисрате, Сирте и других частях Ливии", - указал Найед.

Он также заявил, что намерен развивать сотрудничество с Москвой и в других сферах. "Если я займу пост президента Ливии, то буду развивать российско-ливийские отношения с точки зрения комплексного подхода и углублять не только политические, научные и культурные связи, но и экономическое сотрудничество", - отметил политик, добавив, что будущее руководство государства должно будет постараться привлечь Россию для восстановления страны.

Выборы

Найед подчеркнул, что преимущество нового президента (выборы ожидаются 10 декабря 2018 года) заключается в том, что он будет избран народом и будет пользоваться поддержкой населения, напомнив, что нынешний премьер-министр Ливии Фаиз Сарадж не избирался и именно поэтому "не может консолидировать ливийский народ".

Кандидат считает своих конкурентов в борьбе за президентский пост "партнерами, целью которых является укрепление и налаживание политического процесса", а главными противниками, по его мнению, выступают силы, стремящиеся отменить выборы.

Кроме того, он приветствовал выдвижение сына бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, Сейфа аль-Ислама, и сказал, что также положительно отнесся бы к выдвижению главнокомандующего Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. "Что касается участия фельдмаршала Хафтара, я считаю, что он мог бы проявить себя в ходе выборов, поскольку он упорно работал на востоке страны, ливийская армия там боролась с террористами, - сказал политик. - Мы пока не знаем, выдвинет он свою кандидатуру или нет".

56-летний Найед рассказал, что во время революции в Ливии был ведущим координатором Ливийской группы по стабилизации. Ранее он работал в Папском институте арабских и исламских исследований и Международном институте исламской мысли и цивилизации, а также был главой крупной на Ближнем Востоке IT-компании.

Мигранты

Одной из острейших проблем, стоящих перед Ливией, является транзит мигрантов через ее территорию из Африки в страны ЕС. Кандидат в президенты выступает резко против нынешней политики ЕС в отношении мигрантов и строительства лагерей беженцев. "Мы убеждены, что нынешняя политика [Евросоюза], предусматривающая блокирование мигрантов на территории и в территориальных водах Ливии, негуманна и неправильна. Также нельзя содержать людей в таких местах, как лагеря беженцев", - подчеркнул Найед.

При этом он считает, что Ливия при поддержке мирового сообщества могла бы привлечь мигрантов для восстановления страны. "Я думаю, что Ливии требуется проделать такую огромную работу по восстановлению страны, что нам потребуется много рабочей силы. Мы не сможем самостоятельно обеспечить мигрантов рабочими местами, но с помощью России и европейских стран, я думаю, что мы могли бы улучшить положение дел", - резюмировал кандидат в президенты.

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка.