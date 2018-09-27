Украинский суд 22 октября рассмотрит иск Аксенова об отмене введенных против него санкций

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Кассационный административный суд Верховного суда Украины назначил на 22 октября рассмотрение иска главы Крыма Сергея Аксенова с требованием отменить введенные в отношении него персональные санкции. Соответствующая информация опубликована на сайте украинского суда.
Дело по иску Аксенова появилось в перечне дел, назначенных к рассмотрению на 22 октября. "Ответчиком по делу выступает президент Украины Петр Порошенко и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)", - говорится на сайте суда.
Аксенов в конце августа подал иск в украинский суд с требованием признать противоправным и отменить решение СНБО "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.
В сентябре 2015 года Украина объявила о введении санкций против российских физических и юридических лиц. В санкционном списке оказались 388 физических лица. Позднее санкционный список неоднократно пополнялся. Позже этот список неоднократно дополнялся. В частности в список физических лиц были включены Сергей Аксенов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сенаторы, депутаты Госдумы. В перечень юридических лиц - "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Камаз", "Русал", "Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина", госкорпорация "Ростех" и другие.