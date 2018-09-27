МИД Южной Кореи: Сеул отмечает прогресс вокруг КНДР, но выступает за сохранение санкций

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Сеул полагает, что имел место значительный прогресс в том, что касается нормализации ситуации на Корейском полуострове, однако считает нужным сохранять санкции в отношении Пхеньяна. Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации вокруг КНДР.
Как отметила глава южнокорейского МИД, в течение последнего года положение дел в данной сфере значительно улучшилось. "Сейчас мы на заре нового дня в том, что касается задачи по денуклеаризации Северной Кореи", - сказала она. По мнению Кан Гён Хва, прежде казалось, что "возможность того, что президент [США Дональд] Трамп и председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын пожмут друг другу руки и проведут саммит - это пустые мечты".
По словам министра, "сейчас есть большая надежда на то, что последующие саммиты Соединенных Штатов и Северной Кореи приведут к более конкретным результатам". Вместе с тем Кан Гён Хва отметила, что "на пути к полной денуклеаризации и установлению перманентного мира на Корейском полуострове" могут иметь место "периоды тревоги и неопределенности". Глава МИД подчеркнула, что власти в Сеуле "настроены на продолжение сотрудничества с международным сообществом с тем, чтобы гарантировать, что введенные СБ ООН санкции добросовестно выполняются".
12 июня 2018 года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.
В декабре 2017 года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.