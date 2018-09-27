Президент Германии: Берлин и Анкара пока далеки от нормализации двусторонних отношений

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер считает, что Берлин и Анкара по-прежнему далеки от нормализации двусторонних отношений. Об этом он заявил в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland в свете визита в ФРГ турецкого лидера Тайипа Эрдогана. Выдержки опубликованы в четверг.

"Этот визит не является выражением нормализации. От этого мы очень далеки, но он [визит] может стать началом", - отметил Штайнмайер.

Глава германского государства призвал Анкару осуществить меры по укреплению правового государства. "После травмы, нанесенной попыткой путча в 2016 году, мы ожидаем возвращения Турции к принципам правового государства, - сказал он. - Мы не можем и не будем соглашаться с давлением на СМИ, органы правосудия и профсоюзы". Только улучшение ситуации в сфере обеспечения прав человека, по словам Штайнмайера, могут позволить Турции надеяться на выстраивание тесных отношений с ЕС.

Президент ФРГ также выразил понимание критики визита Эрдогана в Германию, но отметил, что никто не может быть заинтересован в прекращении диалога с такой страной, как Турция.

Эрдоган прибыл ранее в четверг с трехдневным государственным визитом в ФРГ и первым делом встретился с представителями турецких организаций в Германии. В связи с приездом президента в Берлине приняты усиленные меры безопасности. Эрдоган поселился в фешенебельном отеле "Адлон" у Бранденбургских ворот.

Полиция ФРГ перекрыла близлежащие улицы в радиусе 100-200 метров от гостиницы и не пускает в район даже пешеходов, кроме работников расположенных в зоне безопасности офисов и аккредитованной прессы. Недалеко от "Адлона" стоят броневики, на каждом углу в центре дежурят полицейские.