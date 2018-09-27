Израиль утверждает, что "Хезболлах" при поддержке Ирана создает в Ливане ракетные заводы

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 сентября. /ТАСС/. Израильские военные утверждают, что движение "Хезболлах" пытается создать в районе Бейрута инфраструктуру по усовершенствованию ракет типа "земля-земля" до уровня управляемых ракет. Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала в четверг сделанные с воздуха фотографии нескольких районов в ливанской столице и снабдила их комментариями.

"Более года "Хезболлах" пытается построить инфраструктуру для преобразования ракет класса "земля-земля" в высокоточные управляемые ракеты в районе Узаи в Бейруте, - утверждают в израильской армии. - Руководство "Хезболлах" приняло осознанное решение перенести центр проекта по созданию высокоточных ракет, над которым ведутся работы уже некоторое время, в районы в сердце Бейрута, подвергая риску гражданское население". По данным ведомства, израильским военным известно о по меньшей мере трех таких объектах в районе ливанской столицы.

"Проект реализуется под иранским управлением с использованием иранских технологий и финансовых средств. Израиль отслеживает эти объекты, обладает обширной информацией о проекте и противодействует ему различными средствами", - информировали в пресс-службе. "Одна из партий оборудования, предназначенная к переправке из Сирии в Ливан, была атакована Израилем 17 сентября", при отражении которой сирийские ПВО сбили российский самолет-разведчик Ил-20, утверждают в армии.

По заявлениям израильских военных, "есть другие площадки в Бейруте и других местах, где оперативники "Хезболлах" пытаются обустроить подобную инфраструктуру по складированию и усовершенствованию ракет. "Интенсивные усилия привели к тому, что по состоянию на сентябрь 2018 года в Ливане нет действующих фабрик, которые осуществляли бы преобразование ракет "земля-земля" в высокоточное оружие в промышленных масштабах, говорится в сообщении.