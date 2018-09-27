В Международном уголовном суде допустили ускорение расследования по Венесуэле

ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Обращение Аргентины, Чили, Канады, Колумбии, Парагвая и Перу, направленное в Международный уголовный суд (МУС), может ускорить расследование ситуации в Венесуэле. Об этом заявила в четверг прокурор инстанции Фату Бенсуда.

"Получение данного обращения может ускорить начало расследования, однако только в свете отсутствия необходимости судебного контроля [т. е. разрешения палаты предварительного производства] в отношении принятого решения в соответствии с Римским статутом [учредительным документом МУС]", - сказала она. "На данном же этапе прокуратура МУС продолжит предварительное изучение ситуации в соответствии с требованиями Римского статута", - отметила Бенсуда.

Обращение шести вышеуказанных стран с требованием начать расследование возможных преступлений против человечности, которые могли быть совершены на территории Венесуэлы с 12 февраля 2014 года по настоящее время, было получено Бенсуда ранее в четверг. Вместе с тем прокуратура еще 8 февраля этого года начала предварительное изучение ситуации в Венесуэле с апреля 2017 года, когда в стране начались демонстрации и политические волнения.

Предварительное изучение ситуации со стороны прокурора МУС не является расследованием как таковым, а проводится с целью сбора доступной информации для установления оснований для запуска процесса полноценного расследования. В ходе предварительного изучения прокурор должна рассмотреть такие вопросы, как юрисдикция, приемлемость и интересы правосудия. При наличии оснований прокурор обычно должна обратиться в палату предварительного производства МУС, которая и принимает окончательное решение о том, давать ли ход полноценному расследованию. Однако при наличии обращения со стороны страны или стран, входящих в МУС, необходимость в последнем шаге - то есть запросе в палату предварительного производства - отпадает.

Первая волна антиправительственных протестов, в результате которых погибли десятки человек, началась в Венесуэле 12 февраля 2014 года. В 2017 году Венесуэлу, переживающую глубокий социально-экономический кризис, вновь несколько месяцев сотрясали организуемые оппозицией акции протеста против действий исполнительной власти. Поводом для них послужили решения Верховного суда, расширяющие полномочия главы государства и ограничивающие функции парламента, контролируемого его политическими оппонентами. За это время погибли более 120 человек, тысячи участников манифестаций пострадали, свыше 5 тысяч были арестованы.