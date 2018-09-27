Замгоссекретаря США выступил против исключений из санкций в отношении КНДР

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты выступают против каких-либо исключений из санкций в отношении КНДР, которые предусмотрены резолюциями Совета Безопасности ООН. Об этом заявил в четверг журналистам первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Резолюции Совбеза ООН, которые мы пытаемся реализовать, не предусматривают исключений [из санкций]. Мы выступаем против них [исключений]", - сказал Салливан, слова которого приводит агентство Reuters.

В отношении КНДР действует самый суровый на сегодняшний день санкционный режим, предусматривающий в том числе финансовые санкции, оружейное эмбарго, запрет на поставки ракетного топлива, оборудования и материалов двойного назначения, а также экспорт из страны угля, железа, свинца, морепродуктов и другой продукции. В последний раз санкции были ужесточены 22 декабря.