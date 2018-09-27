США передали Украине два патрульных катера за $9 млн

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Сумма сделки за передачу Украине двух американских патрульных катеров класса Island составила $9 млн. Как заявил ТАСС в четверг официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон, в эту сумму входит модернизация катеров, а также их транспортировка на Украину.

"Мне известно, что общая сумма составляет около 9 млн, выплаченных Украиной, в нее входит полная модернизация, установка нового электронного оборудования, обучение [персонала] и транспортировка", - рассказал Пэхон.

"В течение следующих пяти месяцев будет проходить реконструкция этих катеров в Балтиморе. После модернизации Береговая охрана США будет в течение трех месяцев проводить комплексное обучение 35 членов экипажа катеров, включая тренировки в море. Командование США также обеспечит транспортировку [катеров] и поможет вернуть их в строй по прибытии на Украину. США предоставят полную поддержку в обслуживании корабля, включая поставку запчастей", - уточнил официальный представитель министерства обороны США.

Между тем в Пентагоне отметили, что "вооружения на этих кораблях не установлены". "Сообщения некоторых СМИ об обратном являются неточными", - заявили в американском оборонном ведомстве.

Ранее в четверг состоялось торжественное подписание соглашения о передаче катеров на базе Береговой охраны США в Балтиморе при участии президента Украины Петра Порошенко. Как сообщил перед началом церемонии начальник управления кораблестроения Военно-морских сил Украины (ВМС) Василий Радчук, ВМС смогут использовать полученные катера осенью 2019 года.

Всего в США в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века было построено 49 катеров класса Island. В настоящее время Пентагон осуществляет их замену на более современные и быстроходные катера класса Sentinel. В результате в 2015 году три катера Island были переданы Пакистану, еще два в минувшему году получила Грузия. Патрульные катера Island имеют водоизмещение 168 тонн и способны развивать скорость до 29,5 узла.