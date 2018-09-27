Джонсон: Великобритания находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit

ЛОНДОН, 28 сентября. /ТАСС/. Великобритания находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit, поскольку британское правительство с самого начала продемонстрировало нежелание предпринимать какие-либо действия для осуществления выхода страны из Евросоюза. Об этом написал бывший глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон в своей статье, которая была опубликована в четверг газетой The Daily Telegraph .

"Широко признается тот факт, что Великобритания сейчас находится в невыгодном положении на переговорах по Brexit", - выразил уверенность Джонсон, подчеркнув, что положения правительственного "Плана Чекерс" по реализации Brexit "заслуженно непопулярны среди британских избирателей" и являются "нравственным и духовным унижением" Великобритании.

По мнению экс-главы МИД Соединенного Королевства, "с самого начала британское правительство" в ходе переговоров с Евросоюзом отметилось "нежеланием предпринимать какие-либо действия, чтобы выполнить самое важное требование Brexit" - покинуть таможенный союз и единый европейский рынок.

Джонсон и другие консерваторы-евроскептики выступают за заключение с ЕС соглашения по Brexit по так называемому канадскому варианту, когда за модель берется Соглашение о всеобъемлющей зоне свободной торговли (СЕТА) между ЕС и Канадой. Подразумевается, что в таком случае Великобритания должна получить свободу в принятии решений, касающихся вопросов внутренней и торговой политики, а также прекратить свободное перемещение рабочей силы, создав эффективный и сбалансированный миграционный механизм.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.