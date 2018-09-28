Генсек ООН заявил президенту Йемена о необходимости политического урегулирования в стране

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг провел встречу с президентом Йемена Абд Раббо Мансуром Хади и подчеркнул на ней, что конфликт в этой ближневосточной стране может быть урегулирован только политическим путем. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

"Генсек подчеркнул, что урегулировать конфликт на долгосрочной основе можно только политическим путем посредством переговоров", - отмечается в документе. Гутерриш "выразил обеспокоенность в связи с эскалацией военных действий в районе побережья Красного моря и призвал правительство принять все возможные меры для избежания конфликта в городе Ходейда". Кроме того, генсек "призвал все стороны гарантировать, что порты останутся открытыми и будут работать, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь всем нуждающимся".

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между правительственными силами и мятежными формированиями хуситов, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией.