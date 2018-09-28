Глава МИД Ирана обвинил Израиль в разработке ядерного оружия

ТАСС, 28 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие. Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter , отреагировав таким образом на аналогичное обвинение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана.

По словам Зарифа, ничто не скроет тот факт, что "Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой [разработки] ядерного оружия". "Пришло время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную программу [разработки] ядерного оружия международным инспекторам", - написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране на тайном складе хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, и потребовал от МАГАТЭ провести немедленное расследование. По данным агентства Reuters, официальный представитель МИД Израиля Бахрам Гасеми отверг данные обвинения.