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Генассамблея ООН - 2018

Глава МИД Ирана обвинил Израиль в разработке ядерного оружия

Мохаммад Джавад Зариф считает, что Израилю нужно сознаться и раскрыть свою незаконную программу разработки ядерного оружия международным инспекторам
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф Станислав Красильников/ТАСС
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 28 сентября. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Израиль тайно разрабатывает ядерное оружие. Соответствующее сообщение он разместил в четверг на своей странице в Twitter, отреагировав таким образом на аналогичное обвинение израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в адрес Тегерана.

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По словам Зарифа, ничто не скроет тот факт, что "Израиль - единственный режим в нашем регионе с "секретной" и "незадекларированной" программой [разработки] ядерного оружия". "Пришло время Израилю сознаться и раскрыть свою незаконную программу [разработки] ядерного оружия международным инспекторам", - написал глава иранского внешнеполитического ведомства.

Ранее в ходе выступления на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Нетаньяху выступил с утверждением, что в Тегеране на тайном складе хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, и потребовал от МАГАТЭ провести немедленное расследование. По данным агентства Reuters, официальный представитель МИД Израиля Бахрам Гасеми отверг данные обвинения.

Теги
ИранИзраильНетаньяху, БиньяминЗариф, Мохаммад ДжавадГенассамблея ООН - 2018
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