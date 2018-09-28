Турция, РФ, ФРГ и Франция проведут встречу по Сирии в Стамбуле

ТАСС, 28 сентября. Турция, РФ, ФРГ и Франция планируют провести новую встречу по сирийскому урегулированию в Стамбуле. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам по возвращении из Нью-Йорка, где он принял участие в Генассамблее ООН.

"Мы проведем в Стамбуле четырехсторонний саммит. Встретятся [лидеры] Турции, России, Германии и Франции. Предварительные переговоры по этой теме состоялись, теперь надо определить дату", - цитирует Эрдогана телеканал Haberturk.

Турецкий лидер также сообщил, что на полях ГА ООН "подробно обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сирийскую тему". Коснувшись перспектив урегулирования кризиса в Идлибе в свете сочинских договоренностей Турции и РФ о демилитаризованной зоне, Эрдоган заявил, что в настоящее время ситуация развивается в соответствии с соглашением. "50-60 тыс. человек вернулись в свои дома в Идлибе, и это очень хорошо. Надеюсь, так и будет продолжаться. Если наши с РФ усилия окажутся успешными, то мы сможем начать и восстановление Сирии", - сказал он.

Относительно вероятности новых ударов по Идлибу, о недопустимости которых говорит Анкара, Эрдоган отметил, что "есть соответствующие заверения Владимира Путина", президента РФ. Пока, по словам турецкого лидера, с уверенностью говорить, что ударов не будет, сложно, но "в данный момент речи о них не идет".

Эрдоган также отметил, что "придает особую важность выводу тяжелого вооружения радикальных группировок" из Идлиба. По его словам, в этом контексте "самый тяжелый груз ложится на плечи турецкой разведки", однако "эта работа идет хорошо".