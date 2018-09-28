Представитель Украины не заявлен в числе участников заседания саммита СНГ

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Представитель Украины не заявлен среди участников заседания саммита СНГ в Душанбе в расширенном составе. В списке участников, подготовленных пресс-службой Кремля, нет представителей украинской стороны. При этом в самом зале заседания украинский флаг выставлен наравне с остальными флагами стран-участниц СНГ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал журналистам, что в узком формате представитель от Киева также не участвовал, отметив, что обычно на мероприятия СНГ высокого уровня Киев направляет своих послов.

18 сентября глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев сообщил, что президент Украины Петр Порошенко был приглашен на саммит стран СНГ в Душанбе 28 сентября. Лебедев отметил, что Исполком СНГ информирует Украину по всем вопросам деятельности Содружества, поскольку она не вышла де-юре из состава СНГ.

Украина в СНГ

Украина в декабре 1991 года ратифицировала Соглашение о создании СНГ и Протокол к Соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев тем не менее принимал участие в работе организации на всех уровнях. В 2014 году, после государственного переворота и смены власти, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.

В мае 2018 года Порошенко подписал указ об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.