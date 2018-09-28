В Раде заявили, что Украина вооружит и отправит в Азовское море полученные из США катера

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Списанные патрульные катера, которые Украина получила от США, перевооружат и отправят в Азовское море, где оба судна прослужат еще 25-30 лет. Об этом в пятницу сообщила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

"США передали Украине два катера класса Island, которые будут дооснащены оружием. Они идеально подходят, в том числе, для усиления украинского военного присутствия в Азовском море. Они еще 25-30 лет будут служить нашим ВМС", - написала она в Facebook. Депутат уточнила, что катера будут вести патрулирование в акватории Украины.

Церемония передачи катеров прошла 27 сентября на базе Береговой охраны США в Балтиморе. По словам начальника управления кораблестроения Военно-морских сил Украины Василия Радчука, их могут начать эксплуатировать с осени 2019 года. При этом США передали катера без вооружения.

В США в конце 80-х - начале 90-х годов прошлого века построено 49 катеров класса Island, в настоящее время Пентагон заменяет их на современные и более быстроходные катера класса Sentinel. На церемонии передачи катеров Украине вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер обратил внимание, что его служба эксплуатировала эти суда с 1986 года и "они хорошо послужили США", сегодня такая техника списана или передана в Пакистан, Грузию, Коста-Рику.

Патрульные катера Island имеют водоизмещение 168 т и способны развивать скорость до 29,5 узла.