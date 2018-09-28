{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главы стран СНГ подтвердили приверженность декларации о правах человека 1948 года

Всего по итогам заседания было принято 16 решений и ряд политических заявлений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Главы государств - членов СНГ на прошедшем в Душанбе заседании одобрили проект заявления по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека.

Об этом в пятницу сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

"По итогам сегодняшнего заседания было принято 16 решений и ряд политических заявлений. Среди них одним из важных считаем заявление глав государств - участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека. Этот документ подтверждает нашу неизменную приверженность поощрению и защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Как уточняет пресс-служба, лидеры стран СНГ на заседании также обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности на пространстве содружества и сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Теги
Таджикистан
Меркель: у ФРГ недостаточно данных для запрета деятельности движения Гюлена
По словам канцлера, нужно больше информации для того, чтобы в один ряд с РПК можно было поставить ФЕТО
Читать полностью