Националисты добились замены ордена "Победа" на воинском мемориале в Херсоне на трезубец

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Работники коммунального предприятия Херсона в пятницу в рамках постановления горсовета, инициированного националистами от партии "Свобода", сняли с мемориала погибшим в Великой Отечественной войне изображение ордена "Победа".

Об этом говорится в сообщении организаторов движения "Наш полк", которое представляет собой аналог российского движения "Бессмертный полк".

"С мемориального комплекса "Три штыка" на Каховской площади (ранее площадь 40-летия Победы) в Херсоне коммунальные службы города сняли символ ордена "Победа". Снятие ордена в январе инициировали депутаты горсовета от партии "Свобода". Тогда мэр Херсона сказал, что провести так называемую декоммунизацию памятника можно будет после его перехода на баланс города. На монументе "Три штыка" планируется установить тризуб", - говорится в сообщении на странице движения в Facebook.

На фотографии, которая сопровождает данное сообщение, видно, как работники городских служб работают возле мемориала. Одно из изображений ордена "Победа" уже снято, два других - в процессе демонтажа.