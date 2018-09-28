Националисты добились замены ордена "Победа" на воинском мемориале в Херсоне на трезубец

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Работники коммунального предприятия Херсона в пятницу в рамках постановления горсовета, инициированного националистами от партии "Свобода", сняли с мемориала погибшим в Великой Отечественной войне изображение ордена "Победа".
Об этом говорится в сообщении организаторов движения "Наш полк", которое представляет собой аналог российского движения "Бессмертный полк".
"С мемориального комплекса "Три штыка" на Каховской площади (ранее площадь 40-летия Победы) в Херсоне коммунальные службы города сняли символ ордена "Победа". Снятие ордена в январе инициировали депутаты горсовета от партии "Свобода". Тогда мэр Херсона сказал, что провести так называемую декоммунизацию памятника можно будет после его перехода на баланс города. На монументе "Три штыка" планируется установить тризуб", - говорится в сообщении на странице движения в Facebook.
На фотографии, которая сопровождает данное сообщение, видно, как работники городских служб работают возле мемориала. Одно из изображений ордена "Победа" уже снято, два других - в процессе демонтажа.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики".
Орден "Победа" - высший военный орден СССР, был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 ноября 1943 года. Вручался лицам высшего командного состава Красной армии "за успешное проведение таких операций в масштабе одного или нескольких фронтов, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной армии".
Немецко-фашистские захватчики оккупировали Херсон 18 августа 1941 года. Город был освобожден 13 марта 1944 года частями 28-й армии 3-го Украинского фронта. В боях с захватчиками в Херсонской области погибло более 34 тысяч советских воинов.
Трезубец (тризуб) - центральная геральдическая фигура герба Украины, утвержденного постановлением Верховной рады 19 февраля 1992 года.