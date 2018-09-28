СМИ: шесть палестинцев погибли в стычках с израильскими военными, более 500 ранены

ТАСС, 28 сентября. Жертвами стычек с израильскими военнослужащими на границе сектора Газа в пятницу стали шесть палестинцев.

Об этом сообщает издание Wafa со ссылкой на Минздрав анклава.

По информации ведомства, среди убитых палестинцы в возрасте 12, 14 и 18 лет. Пострадали более 500 человек, из них - 135, в том числе 75 с пулевыми ранениями, доставлены в больницы. Несколько арабов находятся в тяжелом состоянии.

Палестинцы уже несколько месяцев проводят акции протеста в Газе в рамках начавшегося в конце марта "Марша возвращения". Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военными и полицией приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после традиционной молитвы на манифестации выходят тысячи арабов. За это время в стычках, по данным властей в секторе, погибли около 190 арабов, свыше 19 тыс. пострадали.