В МИД Китая считают, что США должны подавать позитивные сигналы в ответ на шаги КНДР

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен использовать политические и дипломатические методы для создания более благоприятных условий для достижения урегулирования на Корейском полуострове, а США должны подавать позитивные сигналы в ответ на действия КНДР. Об этом заявил в пятницу член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Китай выступает в поддержку полномасштабного урегулирования отношений между Севером и Югом Кореи, а также усилий по содействию диалогу между США и КНДР, - отметил он. - Китай поощряет продвижение КНДР по пути денуклеаризации, но в то же время мы считаем правильным для США предпринимать своевременные и позитивные ответные меры для того, чтобы действительно пройти свою половину пути на переговорах с КНДР".

Китай, по словам главы МИД, будет строго соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН, касающиеся КНДР. "В то же время Китай призывает СБ ООН предпринять своевременные действия в свете развития событий и меняющейся ситуации для создания более благоприятных условий для мирного урегулирования на Корейском полуострове с помощью политических и дипломатических мер, - добавил он. - Эффективное урегулирование требует как полной денуклеаризации, так и создания механизма для установления мира".