Ципрас призвал к урегулированию кипрской проблемы под эгидой ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Кипрская проблема должна быть урегулирована на базе решений ООН и результатов работы генерального секретаря организации. Об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"В наших геополитических контактах мы соблюдаем политику защиты наших суверенных интересов, - подчеркнул он. - Мы придерживаемся этой политики и в наших сложных отношениях с Турцией, которая вновь и вновь не соглашается отказаться от национализма и эскалации напряжения".

"В этом контексте мы четко выражаем нашу поддержку справедливого и прочного решения кипрской проблемы на основе решений ООН. Такое решение должно быть выработано под эгидой генсека ООН", - указал Ципрас.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории острова, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Турция является гарантом для Северного Кипра, южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Прямые межобщинные переговоры о воссоединении ведутся под эгидой ООН в течение нескольких десятилетий.