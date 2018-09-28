Черногория рассчитывает занять в 2026 году место непостоянного члена СБ ООН

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Черногория намерена добиваться места непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2026-2027 годах. Об этом заявил в пятницу на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН премьер-министр Черногории Душко Маркович.

"Черногория выдвинула свою кандидатуру на членство в Экономическом и социальном совете ООН на период 2020-2022 годов, а также в Совет по правам человека на 2022-2024 годы и в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2026-2027 годы, - сообщил он. - Мы рассчитываем на то, что получим поддержку членов ООН на участие в работе этих органов".

В состав Совета Безопасности ООН входят 15 государств - пять постоянных членов (Россия, США, Великобритания, Китай и Франция) и 10 непостоянных членов, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок по пять стран каждый год. 10 непостоянных членов СБ ООН избираются по региональному принципу - пять государств от Африки и Азии, два - от Западной Европы, два - от Латинской Америки и одно государство Восточной Европы.