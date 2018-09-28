Черногория готова внести вклад в решение проблемы беженцев в Европе

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Черногория готова использовать свой опыт по приему беженцев в 1990-е годы в сегодняшней ситуации с мигрантами с Ближнего Востока. Об этом заявил в пятницу премьер-министр страны Душко Маркович в ходе выступления в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Правительство работает на всех уровнях, чтобы лучше отрегулировать миграционные процессы. Черногория предпринимает все, что необходимо для приема мигрантов-беженцев в соответствии с международными стандартами в этой области при уважении национальных возможностей. Черногория, имея в виду свой опыт по приему большого числа беженцев во время войн на Балканах в 1990-е годы, сделала вклад в определение глобального договора о беженцах", - отметил Маркович.

Представитель Черногории, являющейся одной из самых молодых стран - членов ООН, высказался за реформу этой международной организации "на принципах большей транспарентности, эффективности и ответственности". Маркович также указал на приверженность своей страны принципам общей безопасности в качестве нового члена НАТО и отметил участие представителей вооруженных сил Черногории в миротворческих миссиях как НАТО, так и ООН.

Черногория рассматривает вступление в ЕС приоритетом своей внешней политики. Помимо республики кандидатами на членство в ЕС являются Сербия, Турция, Албания и Македония. Брюссель пока не определяет конкретных сроков вступления этих стран в сообщество, однако осенью прошлого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, по его мнению, Сербия и Черногория могут войти в состав Евросоюза до 2025 года.