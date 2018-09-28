Глава МИД Ирака призвал положить конец военному присутствию Турции в стране

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари призвал в пятницу с трибуны 73-й Генеральной Ассамблеи ООН положить конец военному присутствию Турции в арабской стране.

"Ирак многократно заявлял, что категорически против присутствия турецких сил в Баашике (тренировочный лагерь в провинции Найнава - прим. ТАСС) и других продолжающихся нарушений суверенитета Ирака. В то время как Ирак стремится улучшить отношения с Турцией, как и с другими соседними государствами, [Багдад] призывает занять ясную и четкую позицию в отношении этих нарушений и положить им конец", - обратился он к Генеральной Ассамблее.

Турция развернула свою воинскую группировку, бронетехнику и артиллерию в районе тренировочного лагеря Баашика (севернее города Мосул) 4 декабря 2015 года под предлогом необходимости обеспечить охрану турецких инструкторов, которые занимаются там подготовкой арабских и курдских добровольцев для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Кроме того, турецкие ВВС периодически наносят авиаудары по позициям запрещенной в Анкаре Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака, что в Багдаде рассматривают как грубое нарушение суверенитета республики.