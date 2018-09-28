Власти Ирака заявили о начале периода восстановления после победы над терроризмом

ТАСС, 29 сентября. Ирак открыл новую главу в своей истории и начал период восстановления после освобождения от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафари, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Наша страна постепенно отходит от войны с терроризмом и готовится к новому этапу - этапу восстановления и реконструкции, возвращению оставшихся беженцев в их дома, укреплению государственных институтов, - сказал он. - Военная победа над террором не означает его окончательного уничтожения, мы стремимся ликвидировать причины его возникновения".

Говоря о восстановлении пострадавших от ИГ районов аль-Джаафари вновь призвал участников конференции, прошедшей в Кувейте в феврале и собравшей $30 млрд, "выполнить данные обещания и обязательства". "Наше правительство работает над преодолением экономического кризиса посредством налаживания экономического партнерства, создания благоприятного инвестиционного климата для обеспечения стабильного роста и развития экономики Ирака", - добавил дипломат.

Глава МИД Ирака также подчеркнул, что Багдад выступает категорически против любых "односторонних санкций, выходящих за рамки ООН". Иракский дипломат указал также на необходимость политического урегулирования в Сирии и Йемене.

Формирования ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей "халифата". В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательной победе над ИГ в стране.

В феврале 2018 года в Кувейте прошла конференция по восстановлению Ирака. В нем приняли участие представители мирового бизнеса, гуманитарных организаций, ООН, Всемирного банка и десятков государств. В частности, Европейский союз объявил о предоставлении $400 млн в качестве гуманитарной помощи, Всемирный банк решил выделить $4,7 млрд, Кувейт - $2 млрд, Турция - $5 млрд, Саудовская Аравия - $1,5 млрд. В общей сложности, участники обязались вложить в реабилитацию экономики послевоенного Ирака порядка $30 млрд.