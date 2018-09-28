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Трамп подписал законопроект об обороне

Таким образом президент США избежал частичной остановки работы американского правительства

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о расходах на оборону, в который включено положение о финансировании федерального правительства до 7 декабря 2018 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

Подписав нынешний законопроект, Трамп таким образом избегает частичной приостановки работы федерального правительства, что в противном случае должно было произойти в ночь с 30 сентября на 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год. К этому времени Конгрессу и президенту необходимо согласовать финансирование деятельности государственных органов на новый срок, что на практике не всегда получается из-за наличия трудноразрешимых разногласий.

В пресс-релизе приводятся слова Трампа, который говорит о том, что законопроект "включает выделение $1,6 млрд на продолжение строительства стены на границе с Мексикой".

О возможности приостановки работы федеральных органов власти из-за препятствования демократов в Конгрессе США прохождению законопроекта об охране границ Трамп заявил в начале сентября на встрече с журналистами в Белом доме. На заданный ему по этому поводу вопрос он сказал, что "готов на все, когда речь идет о безопасности границ".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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