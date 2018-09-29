МИД Армении: Ереван и Вашингтон договорились активизировать политический диалог

ЕРЕВАН, 29 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян и заместитель госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл в ходе встречи в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН договорились активизировать политический диалог между двумя странами. Об этом в субботу сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Министр Мнацаканян представил заместителю госсекретаря США последние внутриполитические развития в Армении, приоритеты кабмина, в частности вопросы борьбы с коррупцией и защиты прав человека. Стороны выразили готовность активизировать политический диалог между двумя странами", - подчеркивается в релизе пресс-службы МИД.

Стороны также затронули несколько региональных международных проблем, в частности вопросы борьбы международного сообщества за защиту прав национальных и религиозных меньшинств на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом.