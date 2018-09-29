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Делегация Южной Осетии прибыла на торжества по случаю Дня победы и независимости Абхазии

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов отметил серьезное абхазо-югоосетинское взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, министерствами культуры и фактически во всех сферах жизнедеятельности

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым примет участие в торжествах по случаю 25-летия Дня победы и независимости Абхазии, который отмечается 30 сентября. В субботу делегацию принял президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщили в его пресс-службе.

"Делегация Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым прибыла в Сухум для участия в торжествах по случаю Дня победы и независимости. В ходе состоявшейся в субботу встречи с югоосетинским коллегой Хаджимба сказал, что две республики связывает многовековая история и сегодня они интенсивно выстраивают отношения экономического и социального характера", - отмечается в сообщении.

"Развитие Южной Осетии и Абхазии свидетельствует о том, что ни на минуту не прекращались наши взаимодействия с российской стороной, которая способствует становлению наших государств. В то же время нужно делать все для того, чтобы рассчитывать на свои собственные возможности, которые позволят нам решать самостоятельно многие задачи, стоящие перед нашими народами", - цитирует Хаджимбу пресс-служба.

Бибилов отметил серьезное абхазо-югоосетинское взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, министерствами культуры и фактически во всех сферах жизнедеятельности.

В составе делегации из Южной Осетии также секретарь Совета безопасности Валерий Валиев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гасеев, министр внутренних дел Игорь Наниев, депутат парламента Владимир Келехсаев.

Теги
АбхазияЮжная ОсетияХаджимба, Рауль ДжумковичБибилов, Анатолий Ильич
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