Делегация Южной Осетии прибыла на торжества по случаю Дня победы и независимости Абхазии

СУХУМ, 29 сентября. /ТАСС/. Делегация Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым примет участие в торжествах по случаю 25-летия Дня победы и независимости Абхазии, который отмечается 30 сентября. В субботу делегацию принял президент Абхазии Рауль Хаджимба, сообщили в его пресс-службе.

"Делегация Южной Осетии во главе с президентом Бибиловым прибыла в Сухум для участия в торжествах по случаю Дня победы и независимости. В ходе состоявшейся в субботу встречи с югоосетинским коллегой Хаджимба сказал, что две республики связывает многовековая история и сегодня они интенсивно выстраивают отношения экономического и социального характера", - отмечается в сообщении.

"Развитие Южной Осетии и Абхазии свидетельствует о том, что ни на минуту не прекращались наши взаимодействия с российской стороной, которая способствует становлению наших государств. В то же время нужно делать все для того, чтобы рассчитывать на свои собственные возможности, которые позволят нам решать самостоятельно многие задачи, стоящие перед нашими народами", - цитирует Хаджимбу пресс-служба.

Бибилов отметил серьезное абхазо-югоосетинское взаимодействие между внешнеполитическими ведомствами, министерствами культуры и фактически во всех сферах жизнедеятельности.

В составе делегации из Южной Осетии также секретарь Совета безопасности Валерий Валиев, министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр обороны Ибрагим Гасеев, министр внутренних дел Игорь Наниев, депутат парламента Владимир Келехсаев.