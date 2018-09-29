Глава МИД Катара предрек провал планам США по созданию "арабской НАТО"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Остающийся неурегулированным более года кризис между государствами Персидского залива может поставить крест на идее США по созданию Ближневосточного стратегического альянса (MESA, официальное название "арабской НАТО"). Такое мнение выразил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, участвующий в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Реальным испытанием для Ближневосточного стратегического альянса, к которому призывают Соединенные Штаты, станет кризис в Персидском заливе, - цитирует министра телеканал Al Jazeera. - Новый альянс потерпит неудачу, если не будут разрешены разногласия между странами [коалиции] относительно основополагающих принципов безопасности".

Катарский министр также подтвердил свое участие во встрече глав МИД Совета сотрудничества арабских государства Персидского залива (ССАГПЗ), Египта и Иордании под председательством госсекретаря США Майкла Помпео на полях ГА ООН. Как сообщалось ранее, на ней Помпео представил идеи Вашингтона по сотрудничеству в области безопасности в регионе.

В ССАГПЗ официально входят шесть аравийских монархий - Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Оман, Бахрейн и Катар. По данным СМИ, Вашингтон проводит переговоры с представителями Совета, а также Египта и Иордании по формированию альянса с тем, чтобы укрепить взаимодействие стран в вопросе противоракетной обороны, борьбы с терроризмом, а также в сфере экономики и дипломатии. О целях коалиции должно быть объявлено на готовящемся американской стороной саммите ССАГПЗ и США в Вашингтоне, о дате проведения которого до сих пор официально не объявлено.

В середине сентября вопросы военного сотрудничества обсудили в Кувейте начальники штабов ВС стран Персидского залива, Иордании и Египта под председательством главы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерала Джозефа Вотела. По итогам консультаций заявлений сделано не было.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.