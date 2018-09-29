Спецназ непризнанного Косова покинул водохранилище Газиводе на севере края

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков сотрудников косовского спецназа (ROSU) покинули занятые ими ранее позиции вокруг стратегического водохранилища Газиводе на севере Косова и Метохии. Об этом заявил в субботу в эфире национального сербского телевидения глава муниципалитета Зубин-Поток Стеван Вулович.
"Отряды ROSU ушли, в настоящее время все спокойно", - заявил он, отметив, что никто из местного сербского населения не арестован и не пострадал. По его словам, президент самопровозглашенного Косова Хашим Тачи посетил берег водохранилища.
В настоящее время косовское телевидение транслирует фото Тачи на берегу Газиводе. Сербские эксперты высказывают мнение, что провокация Тачи была организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине. После провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН, отмечают они, и в преддверии запланированной на сегодня в Приштине крупной антиправительственной акции протеста Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.
Ранее в субботу косовский спецназ вопреки всем международным договоренностям вторгся на территорию населенного сербами севера Косова и занял Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружил водохранилище Газиводе и занял одноименную ГЭС. В этой связи президент Сербии перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции.