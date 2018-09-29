Приштинский спецназ покинул север Косова

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Косовские спецподразделения ROSU покинули северные районы сербского автономного края. Об этом заявил в субботу глава канцелярии по Косову при кабмине Сербии Марко Джурич.

"Сотрудники специальных сил ROSU покинули север Косова и Метохии около 16:00 (17:00 мск)", - цитирует Джурича агентство TANJUG.

Джурич предупредил, что положение крайне опасное, и сравнил его с ситуацией, предшествовавшей началу арабо-израильского конфликта. Он также обрушился с критикой на НАТО и ЕС, которые никак не реагируют на ситуацию. При этом представитель внешнеполитической службы Евросоюза сообщил некоторое время назад журналистам в Брюсселе, что ЕС "поддерживает контакт со всеми сторонами", и призвал их "действовать спокойно и сдержанно".

Ранее в субботу несколько десятков косовких спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

По словам Джурича, все это было сделано ради визита на север края лидера Косова Хашима Тачи. Как в свою очередь заявил в эфире телеканала "Пинк" глава парламентского комитета по Косову и Метохии Народной скупщины (парламента) Сербии Милован Дрецун, поездка Тачи преследовала цель повысить его популярность у косовоалбанского электората на фоне внутренних проблем.

В связи с ситуацией в Косове президент Сербии Александар Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.