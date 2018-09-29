Помпео обсудил с лидерами Литвы и Норвегии энергобезопасность в странах НАТО

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в пятницу провел на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, на которой в том числе поднимался вопрос энергобезопасности в странах НАТО. Об этом сообщила в субботу журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Они сошлись во мнении относительно важности активизации регионального взаимодействия по безопасности, в том числе по противовоздушной обороне и энергетической безопасности. Кроме того, они обсудили планы усилить кооперацию по энергобезопасности, в частности, в пределах НАТО, отталкиваясь от декларации саммита НАТО 2018 года", - говорится в документе.