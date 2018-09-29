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В МИД Сирии заявили, что Запад намеренно блокировал приезд экспертов ОЗХО в республику

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что власти САР рассматривают нахождение войск США, Франции и Турции на своей территории как оккупацию
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем EPA/SERGEI CHIRIKOV
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем
© EPA/SERGEI CHIRIKOV

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Несколько западных стран намеренно блокировали приезд экспертной группы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), потому что знали, что итоги расследования предполагаемого применения химоружия их не удовлетворят. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, выступая с трибуны 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Он обратил внимание, что Дамаск всегда выражал готовность к сотрудничеству с ОЗХО, однако некоторые страны пытаются политизировать работу этого органа. "К сожалению, каждый раз, когда мы выражали готовность принять независимую и профессиональную группу по расследованию предполагаемого применения химоружия, эти страны блокировали такие усилия, потому что знали, что выводы экспертной группы их не удовлетворят", - отметил Муаллем.

Как напомнил сирийский министр, именно так произошло, когда США, Франция и Великобритания осуществили в апреле текущего года агрессию против Сирии, оправдывая ее тем, что Дамаск якобы применял химоружие против собственного народа.

"Мы глубоко осуждаем и отвергаем использование химоружия при любых условиях и где бы то ни было, - подчеркнул Муаллем. - Именно поэтому Сирия полностью уничтожила свое химическое оружие и выполнила все свои обязательства в соответствии с Конвенцией по запрещению химоружия (КЗХО), как это было подтверждено в докладах ОЗХО".

Кроме того, Сирия требует от США, Франции и Турции вывести войска со своей территории, заявил Муаллем.

"Мы рассматриваем нахождение этих иностранных войск как оккупацию, потому что оно не было согласовано с сирийским правительством", - подчеркнул он.

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