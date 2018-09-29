СМИ: в Приштине прошла многотысячная акция против политики лидера Косова

БЕЛГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Многотысячный антиправительственный протест в Приштине оказался в тени субботнего обострения отношений с Белградом. Об этом сообщила в субботу косовская газета GazetaExpres.

Сообщается, что на протест против политики Хашима Тачи вышли несколько тысяч человек. Акцию организовало оппозиционное движение "Самоопределение". Протестующие обвинили лидера непризнанной республики в "предательстве государственности" Косова из-за якобы ведущихся переговоров об обмене территориями с Сербией. "Мы должны защитить республику", - заявил с трибуны лидер "Самоопределения" Альбин Курти, добавив, что Тачи угрожает независимости Косова.

Тем не менее, сообщает издание, протесты оказались в тени резкого обострения обстановки на севере Косова, которое спровоцировал Тачи своим визитом в сопровождении спецназа к ГЭС "Газиводе". Как сообщили в субботу косовские СМИ, лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи за штурвалом полицейского катера объехал водохранилище Газиводе на севере автономного сербского края. Поездка продолжалась около 15 минут, Тачи сопровождали глава полиции Рашит Чаляй и министр финансов Бедри Хамза. Катер проехал возле плотины ГЭС "Газиводе", после чего вернулся к месту отправления, после прогулки на катере Тачи сел в машину и уехал в сопровождении спецназа и полиции.

Поездку Тачи обеспечивали десятки косовких спецназовцев подразделения ROSU, которые въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Спецназ занял позиции вокруг водохранилища Газиводе, взял под контроль ГЭС "Газиводе", а также вторгся в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

Из-за провокации косоваров президент Сербии перевел в полную боевую готовность Вооруженные силы Сербии и спецназ полиции, а также выразил протест генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с ситуацией в Косове. Аналитики указывают, что провокация косоваров организована из-за тяжелой внутриполитической ситуации в Приштине. По их мнению, после провальной поездки косовской делегации на Генассамблею ООН и накануне антиправительственной демонстрации в Приштине Хашиму Тачи необходима была "победная поездка" на сербскую территорию.